Bahraich News: आज से तीन दिन बस से मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं

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लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर योजना की शुरुआत की। इसका सजीव प्रसारण बहराइच के उत्थान आडिटोरियम में दिखाया गया। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री राकेश कुमार राठौर ने कहा कि योजना से महिलाएं रक्षाबंधन पर अपने मायके और परिजनों के घर आसानी से पहुंच सकेंगी। इससे उन्हें किराये के खर्च से भी राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को बसों का संचालन सुचारु रखने और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को साड़ी और मिठाई बांटकर रक्षाबंधन की बधाई दी गई।20 अतिरिक्त बसें चलेंगी, जरूरत के अनुसार बढ़ेगी संख्यापरिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ज्ञान चंद ने बताया कि सामान्य दिनों में लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, कानपुर, सीतापुर समेत विभिन्न मार्गों पर 135 बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 20 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां मांग और आवश्यकता के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बसों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि पर्व के दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।