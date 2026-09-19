Bahraich News: गैस कनेक्शन सत्यापन के नाम पर महिला से 95 हजार ठगे

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इसके बाद उस व्यक्ति ने कृष्णा को फोन किया। उनसे गैस कनेक्शन के सत्यापन के नाम पर पूछताछ की और विभिन्न जानकारियां हासिल कर लीं। फोन कटने के कुछ देर बाद उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गाजियाबाद शाखा के खाते से तीन बार में 95 हजार रुपये निकाल लिए गए। मोबाइल पर रकम निकासी का संदेश आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ठगी की रकम वापस कराने के प्रयास कर रही है। विज्ञापन

ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत



साइबर थाना प्रभारी विवेक सिंह यादव ने बताया कि साइबर ठगी होने पर पीड़ित को तत्काल शिकायत करनी चाहिए। 48 घंटे के भीतर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। 48 घंटे से अधिक समय बीतने पर cybercrime.gov.in पर या नजदीकी थाने में शिकायत की जा सकती है। बैंक को तत्काल सूचना देकर खाते या संबंधित सेवा को सुरक्षित कराएं। साथ ही बैंक खाते, लेनदेन और ठगी से जुड़े मेसेज, नंबर व स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। ठगों से दोबारा संपर्क न करें और किसी को ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें। इसके बाद उस व्यक्ति ने कृष्णा को फोन किया। उनसे गैस कनेक्शन के सत्यापन के नाम पर पूछताछ की और विभिन्न जानकारियां हासिल कर लीं। फोन कटने के कुछ देर बाद उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गाजियाबाद शाखा के खाते से तीन बार में 95 हजार रुपये निकाल लिए गए। मोबाइल पर रकम निकासी का संदेश आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ठगी की रकम वापस कराने के प्रयास कर रही है।ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायतसाइबर थाना प्रभारी विवेक सिंह यादव ने बताया कि साइबर ठगी होने पर पीड़ित को तत्काल शिकायत करनी चाहिए। 48 घंटे के भीतर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। 48 घंटे से अधिक समय बीतने पर cybercrime.gov.in पर या नजदीकी थाने में शिकायत की जा सकती है। बैंक को तत्काल सूचना देकर खाते या संबंधित सेवा को सुरक्षित कराएं। साथ ही बैंक खाते, लेनदेन और ठगी से जुड़े मेसेज, नंबर व स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। ठगों से दोबारा संपर्क न करें और किसी को ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें।

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बहराइच। पुलिस लाइन मार्ग स्थित कॉलोनी में रह रही लखनऊ निवासी महिला से साइबर ठग ने गैस कनेक्शन के सत्यापन के नाम पर 95 हजार रुपये ठग लिए। पीड़िता ने देहात कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमतीनगर, बसंत खंड निवासी कृष्णा सिंह ने बताया कि उनका बेटा बहराइच में जॉब करता है। वह वर्तमान में बेटे के साथ पुलिस लाइन मार्ग स्थित कॉलोनी में रहती हैं, जबकि पति लखनऊ में रहते हैं। गत मंगलवार को उनके पति एबी सिंह के पास एक व्यक्ति ने फोन कर गैस कनेक्शन के सत्यापन की बात कही। पति ने कनेक्शन पत्नी के नाम होने की जानकारी देते हुए उनका मोबाइल नंबर उक्त व्यक्ति को दे दिया।