Bahraich News: बहू की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रही महिला की मौत

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अनारकली की पुत्रवधू की वर्ष 2011 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मायके पक्ष की तहरीर पर अनारकली, उनके पति परशुराम और बेटे अनिल के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने वर्ष 2011 में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। सजा के बाद 26 मार्च 2011 को अनारकली और उनके पति परशुराम को बहराइच जिला कारागार, जबकि बेटे अनिल को लखनऊ की जेल में निरुद्ध किया गया था।सोमवार सुबह सीने में तेज दर्द होने पर अनारकली को जेल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया हार्ट अटैक की संभावना है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।