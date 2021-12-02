Bahraich News: दो बाइकों की भिड़ंत में महिला की मौत, बेटा जख्मी

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उधर, रविवार रात करीब 11 बजे नानपारा में तैनात लेखपाल मनीष कुमार (40) सहयोगी लेखपाल अनुज श्रीवास्तव (45) के साथ कार से इमामगंज से नानपारा आ रहे थे। बंजारन टांड़ा के पास उनकी कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी नानपारा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। विज्ञापन

इसी तरह सोमवार सुबह कतर्नियाघाट क्षेत्र में कारिकोट से यात्रियों को लेकर सुजौली जा रहा ई-रिक्शा जर्जर सड़क के कारण पलट गया। इसमें सवार दो यात्री चोटिल हो गए। परिजन उन्हें निजी चिकित्सक के पास ले गए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि सभी हादसों की जांच की जा रही है। घायलों की हालत सामान्य है। महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, रविवार रात करीब 11 बजे नानपारा में तैनात लेखपाल मनीष कुमार (40) सहयोगी लेखपाल अनुज श्रीवास्तव (45) के साथ कार से इमामगंज से नानपारा आ रहे थे। बंजारन टांड़ा के पास उनकी कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी नानपारा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।इसी तरह सोमवार सुबह कतर्नियाघाट क्षेत्र में कारिकोट से यात्रियों को लेकर सुजौली जा रहा ई-रिक्शा जर्जर सड़क के कारण पलट गया। इसमें सवार दो यात्री चोटिल हो गए। परिजन उन्हें निजी चिकित्सक के पास ले गए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि सभी हादसों की जांच की जा रही है। घायलों की हालत सामान्य है। महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बहराइच/नानपारा। सुजौली के विजयनगर निवासी श्यामा कुमारी (65) की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बेटे मोहन के साथ बाइक से दवा लेने बहराइच आई थीं। शाम को लौटते समय बेगमपुर के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। इससे श्यामा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। मोहन ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मोहन को मामूली चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था।