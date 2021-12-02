Bahraich News: हादसे में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
बहराइच। कोतवाली देहात के जुलाहनपुरवा निवासी अली हुसैन (66) की रविवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 15 सितंबर की शाम साइकिल से दूध लेने उत्तम नगर चौराहा जा रहे थे। चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक से उनकी साइकिल में टक्कर लग गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल अली हुसैन को परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर रविवार को चिकित्सकों ने परिजनों को उन्हें घर ले जाने की सलाह दी। घर लाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन