Bahraich News: वाहन की टक्कर से महिला की मौत, पति घायल

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मलंगजोत गांव की अलवीना (25) पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। बुधवार रात उन्होंने पति बल्लम से चिकित्सक को दिखाने और दवा लेने की बात कही। इसके बाद दोनों पैदल ही बेगमपुर की ओर चल दिए। गांव से कुछ दूरी पर राजमार्ग पर पीछे से आए एक चौपहिया वाहन से उन्हें टक्कर लग गई। इससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों ने दोनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने अलवीना को मृत घोषित कर दिया। वाहन चालक हादसे के बाद मौके से भाग निकला।अलवीना के पति बल्लम ने बताया कि हादसे के समय अंधेरा था। इस कारण वह टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं कर सके। पुलिस ने अलवीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी रामगांव दिवाकर तिवारी ने जानकारी दी कि अभी तक घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।