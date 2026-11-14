Bahraich News: महाराज सिंह कॉलेज में चला मतदाता जागरूकता अभियान

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डीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा प्रारूप-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा, नाम हटाने के लिए प्रारूप-7 और विवरण में संशोधन के लिए प्रारूप-8 का उपयोग किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके लिए ईसीआईनेट ऐप और मतदाता सेवा पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। डीएम ने विद्यार्थियों से खुद जागरूक मतदाता बनने और परिवार व आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की।साथ ही, डीआईओएस को शैक्षणिक संस्थानों में निर्वाचन साक्षरता क्लब और चुनाव पाठशाला के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार, डीआईओएस सर्वदानंद सहित विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक मौजूद रहे।