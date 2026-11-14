Bahraich News: घर में घुसा तेंदुआ, बालिका पर हमला

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लोनियनपुरवा निवासी सुरेश निषाद की पुत्री शिवांगी (7) बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे घर के बरामदे में थी। इसी दौरान घर में घुसे तेंदुए ने उस पर झपट्टा मार दिया। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तेंदुआ भाग निकला।रात में परिजनों ने घर पर ही बालिका की मरहम-पट्टी की। शुक्रवार सुबह उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया।ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने गांव में गश्त बढ़ाने, सुरक्षा के लिए लाइट लगवाने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।मुर्तिहा के प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि हमले की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर भेजी गई थी। घटनास्थल पर मिले पगचिह्नों की जांच कराई जा रही है।