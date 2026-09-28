Bahraich News: टंकी पर बैठे तेंदुए को भगाने पहुंचे ग्रामीण, हमले में तीन घायल

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सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे गश्त के दौरान वनकर्मी विनोद सिंह ने वन सीमा के पास पिपरमिंट की टंकी पर तेंदुए को बैठे देखा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को तेंदुए के पास जाने से रोकते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी।इसी दौरान संपतपुरवा निवासी सूर्यसेन (61) और गुप्तापुरवा निवासी मुन्ना (45) लाठी-डंडे लेकर तेंदुए को भगाने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गए। खुद को घिरा महसूस करने पर तेंदुए ने दोनों पर झपट्टा मार दिया। पति की चीखपुकार सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद मुन्ना की पत्नी सुनीता देवी (42) भी मौके पर पहुंचीं। तेंदुए ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया।चीख-पुकार सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर जुट गए। भीड़ को देखकर तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। इसके बाद वनकर्मियों की देखरेख में तीनों घायलों को पीएचसी सुजौली ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से उन्हें मिहींपुरवा सीएचसी भेजा गया। वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही है।वन्यजीव को खुद भगाने की कोशिश न करेंप्रभागीय वनाधिकारी अपूर्व दीक्षित ने ग्रामीणों से अपील की कि जंगल या गांव के आसपास तेंदुआ अथवा बाघ दिखाई देने पर उसे भगाने, घेरने या उकसाने का प्रयास न करें। वन्यजीव से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें। उन्होंने बताया कि घटना के बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।