Bahraich News: खेत की रखवाली कर रहे युवक पर झपटा तेंदुआ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:48 PM IST
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बिछिया। कतर्नियाघाट रेंज के चहलवा भेड़हन पुरवा गांव में सोमवार शाम करीब छह बजे धान के खेत की रखवाली कर रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में गुड्डू (22) के कमर और हाथ में खरोचें आई हैं। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए से संघर्ष कर युवक ने अपनी जान बचाई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि घटनास्थल के आसपास तेंदुए के पगचिह्न नहीं मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी फिलहाल तेंदुए के हमले की पुष्टि नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है।
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