Bahraich News: तेंदुए के हमले में महिला की मौत के बाद हंगामा

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गड़रियनपुरवा गांव में बृहस्पतिवार देर शाम 35 वर्षीय ममता खेत में सब्जी तोड़ने गई थीं। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हमले में ममता की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने तथा गांव में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की मांग की। रात में परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया। शुक्रवार सुबह ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता, रामखेलावन पाल, उग्रसेन सिंह और थाना प्रभारी राम गोविंद वर्मा ने परिजनों से बातचीत की। काफी समझाने के बाद परिवार शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने को राजी हुआ।पिंजरे में बकरी बांधी, ट्रैप कैमरे लगाएघटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए शुक्रवार देर शाम घटनास्थल के पास पिंजरा लगा दिया। पिंजरे में बकरी को चारे के रूप में रखा गया है। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। वन कर्मियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है।रेंजर ने परिजनों को दी सहायतासुजौली रेंज के रेंजर नीरज श्रीवास्तव टीम के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और तत्काल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने बताया कि मुआवजे की फाइल उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है।