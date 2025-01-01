Bahraich News: बारिश से बिजली संकट, 375 गांवों की आपूर्ति ठप

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ग्रामीणों का आरोप है कि रात में बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। रिसिया निवासी सरोज शर्मा, प्रवीण, राजकुमार का कहना है कि पिछले करीब तीन महीने से बारिश होते ही बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है और घंटों बाद बहाल की जाती है। शुक्रवार दोपहर विद्युत अवर अभियंता रिसिया सुनील कुमार ने बताया कि लाइन में फॉल्ट आने के कारण आपूर्ति बंद है। एसडीओ ने शटडाउन लिया है और विद्युत लाइन की जांच कराई जा रही है। फॉल्ट मिलते ही उसे ठीक कर आपूर्ति बहाल की जाएगी।बारिश और तेज हवा के कारण कई स्थानों पर विद्युत लाइनों में फॉल्ट आने और पेड़ों की डाल गिरने से आपूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आई है। सबसे खराब स्थिति विशेश्वरगंज की है। यहां 75 ग्राम पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप है। इससे साढ़े तीन लाख की आबादी प्रभावित है। महसी, नानपारा, बौंडी, फखरपुर, पयागपुर, कैसरगंज, बिछिया, सुजौली और जरवल में भी आपूर्ति प्रभावित है।बिजली न होने से ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने, पानी की व्यवस्था और रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन चंद्र प्रसाद ने बताया कि लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते ग्रामीण अंचलों में आपूर्ति नियमित रखने में दिक्कत हुई है। जहां फॉल्ट है वहां कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं।