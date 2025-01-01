Bahraich News: अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हिरण की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:16 AM IST
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मिहीपुरवा। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में ककरहा रेलवे स्टेशन के पास बृहस्पतिवार को किसी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हिरण की मौत हो गई। हिरण जंगल से निकल कर मिहींपुरवा-कतर्नियाघाट राजमार्ग पर पहुंच गया था। इस दौरान वाहन की चपेट में आ गया। सूचना पर पंहुची वन विभाग की टीम घायल अवस्था में उसे उठाकर कैंप कार्यालय ले गई। वहां कतर्नियाघाट के पशु चिकित्सक ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वन विभाग ने हिरण का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को जला दिया। वन विभाग घटना में शामिल वाहन की की तलाश में जुट गया है। वन क्षेत्राधिकारी ककरहा केके सिंह ने बताया कि रेंज कार्यालय में अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वाहन की तलाश की जा रही है। हिरण के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को जलाकर नष्ट कर दिया गया है।
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