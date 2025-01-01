Bahraich News: कार के सामने आए दो तेंदुए, सहमे सवार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:04 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:04 AM IST
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बहराइच। कतर्नियाघाट सेंक्चुरी की ककरहा और मुर्तिहा रेंज के बीच बोझिया पुल पर शुक्रवार रात दो तेंदुए अचानक कार के सामने आ गए। पुल के बीच तेंदुओं को देखकर कार सवारों में हलचल मच गई। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही दोनों तेंदुए रेलिंग से नीचे कूद गए और कुछ दूर तक सड़क पर कार के आगे-आगे दौड़ते रहे। इसके बाद दोनों जंगल की झाड़ियों में गुम हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों तेंदुए कुछ देर तक पुल पर दिखाई देते रहे। घटना के बाद रात में इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों में दहशत है। कतर्नियाघाट फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष भगवान दास लखमानी ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुओं का मूवमेंट बढ़ा है। उन्होंने लोगों से रात में अनावश्यक यात्रा से बचने और जरूरी होने पर बंद वाहन से ही जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जंगल क्षेत्र में रात के समय पैदल या खुले में निकलना जोखिम भरा हो सकता है।
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