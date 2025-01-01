Bahraich News: भरतपुर में नवरात्र में होना है गृह प्रवेश, 25 फीसदी काम अधूरा

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भरथापुर गांव में पिछले वर्ष हुए नाव हादसे के बाद ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर बसाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रशासन ने जमीन चिह्नित करने के बाद आवास, शौचालय, सड़क, नाली, बिजली और पानी समेत अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। स्वीकृति मिलने के बाद नए स्थल पर बस्ती का निर्माण शुरू कराया गया।इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन बस्ती का निरीक्षण किया था। इसी दौरान उन्होंने विस्थापित गांव का नाम भरतपुर रखने की घोषणा की थी। जनसभा में मुख्यमंत्री ने आगामी शारदीय नवरात्र में भरतपुर के लोगों का गृह प्रवेश कराने की बात कही थी। इसके बाद से प्रशासनिक मशीनरी निर्धारित समय सीमा में बस्ती तैयार कराने में जुटी है। (संवाद)सड़क-बिजली का काम पूरा, बाकी निर्माण जारीवर्तमान में भरतपुर में सड़क और बिजली से जुड़े प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं आवास, शौचालय, नालियां, चारदीवारी, पार्क और अन्य विकास कार्य अभी चल रहे हैं। बस्ती में विस्थापित परिवारों के लिए आवासों के साथ रास्ते, जल निकासी, हरियाली और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। चारदीवारी और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण भी कराया जा रहा है। करीब 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी जिलाधिकारी स्तर से भी की जा रही है।इन विभागों की है जिम्मेदारीराजस्व विभागविकास विभागलोक निर्माण विभागपंचायती राज विभागशिक्षा विभागबाल विकास एवं पुष्टाहार विभागस्वास्थ्य विभागबिजली विभागपूर्ति विभाग18 आवासों का काम पुनर्वास की राशि के इंतजार मेंखंड विकास अधिकारी मिहींपुरवा विजय सिंह ने बताया कि भरतपुर में 118 आवासों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। बाद में स्वीकृत किए गए 18 आवास का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इन आवासों के लिए वन विभाग से मिलने वाली पुनर्वास राशि प्राप्त नहीं हुई है। अन्य विभागों की ओर से कराए जा रहे कार्य निर्धारित समय में पूरा होने की संभावना है।