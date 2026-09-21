Bahraich News: तेंदुए के डर से दो परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

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18 सितंबर को सीताराम पुरवा में नहर किनारे झोपड़ी में रह रही फूलवती पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। तेंदुआ उन्हें झोपड़ी से खींचकर पास के हल्दी के खेत में नाले के किनारे ले गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। फूलवती की झोपड़ी के आसपास ही मुरली और जानकी देवी के परिवार भी रहते थे। घटना के बाद से दोनों परिवारों में दहशत बनी हुई थी।मुरली और जानकी देवी ने बताया कि हर दिन तेंदुए की गुर्राहट सुनाई पड़ रही थी। नहर किनारे उनकी झोपड़ियों के आसपास दूर-दूर तक आबादी नहीं है। रात में तेंदुए के डर के बीच बच्चों और परिवार की सुरक्षा करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से उन्होंने आबादी के बीच रहने का फैसला किया। ग्राम प्रधान जयप्रकाश से बात करने के बाद बड़खड़िया में ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध कराई गई है। अब दोनों परिवार वहीं झोपड़ी बनाकर रहेंगे।पांच साल पहले कटान में उजड़ा था घरमुरली और जानकी देवी मूलरूप से दूधनाथ पुरवा के रहने वाले हैं। करीब पांच वर्ष पहले सरयू की कटान में उनका घर और खेत तबाह हो गया था। इसके बाद दोनों परिवार बाजपुर बनकटी में सरयू नहर की पटरी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब तेंदुए के हमले ने उन्हें एक बार फिर अपना ठिकाना बदलने को मजबूर कर दिया है।