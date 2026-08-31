Bahraich News: एक सप्ताह से जले पड़े ट्रांसफार्मर, भड़के लोग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:00 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:00 AM IST
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नवाबगंज। नंदा गांव विद्युत उपकेंद्र से जुड़े चनैनी गांव में एक सप्ताह पूर्व दो ट्रांसफार्मर जल गए। इससे करीब चार हजार की आबादी उमस भरी गर्मी में परेशान है और उपभोक्ताओं को रात अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। रविवार को ग्रामीणों का सब्र टूट गया। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण तुफैल अहमद, नूरुल खान, जाकिर खान, गोदानी यादव, संतोष, कमालुद्दीन खान, हसीब खां, आरिफ खान, रियाज खान, नदीम, मैनुद्दीन व नसीरुद्दीन आदि ने बताया कि छह माह से क्षेत्र में लो-वोल्टेज और बार-बार ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या बनी है। बिजली ठप होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है, जबकि बुजुर्गों और बीमार लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने 25-25 केवी के नए और उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। उनका कहना है कि ओवरलोडिंग के कारण समस्या बार-बार आती है। चेतावनी दी कि जल्द आपूर्ति बहाल न हुई तो पावर हाउस का घेराव कर आंदोलन करेंगे। एसडीओ मटेरा लल्लन व जेई शंभू दयाल ने नया ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया।
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