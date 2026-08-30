Bahraich News: आठ दिन से ट्रांसफार्मर खराब, धरने पर बैठे लोग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:50 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:50 PM IST
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बौंडी। ग्राम टिकोरा में आठ दिन से ट्रांसफार्मर फुंका पड़ा है। इससे सौ से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। उमस भरी गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में अंधेरा रहने से सांप-बिच्छू समेत अन्य विषैले जंतुओं का खतरा बना हुआ है। बिजली न होने से पेयजल व्यवस्था, पंखे, रोशनी और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को गर्मी व उमस में परेशानी उठानी पड़ रही है।
लगातार आठ दिन तक बिजली बहाल नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधान/प्रशासक राम छबीले यादव रविवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित बिजलीघर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर फुंकने की सूचना एक्सईएन, जेई समेत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया।
उधर, ग्रामीण लगातार दूसरे दिन भी फुंके ट्रांसफार्मर के पास धरने पर बैठे रहे और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र बिजली बहाल नहीं हुई तो बहराइच-लखनऊ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में बिहारी लाल यादव, मस्तराम, राजा, जुगून, लखीराम यादव, छेदी, अनिल, तेजा और रामरूप यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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लगातार आठ दिन तक बिजली बहाल नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधान/प्रशासक राम छबीले यादव रविवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित बिजलीघर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर फुंकने की सूचना एक्सईएन, जेई समेत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया।
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उधर, ग्रामीण लगातार दूसरे दिन भी फुंके ट्रांसफार्मर के पास धरने पर बैठे रहे और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र बिजली बहाल नहीं हुई तो बहराइच-लखनऊ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में बिहारी लाल यादव, मस्तराम, राजा, जुगून, लखीराम यादव, छेदी, अनिल, तेजा और रामरूप यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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