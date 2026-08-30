Bahraich News: आबादी के पास दिखा मगरमच्छ, दहशत

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मिहींपुरवा। मोतीपुर रेंज के सोमईगौढ़ी के तनाजा गांव के किनारे रविवार को एक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। लोगों की भीड़ से मगरमच्छ पास बह रहे नाले में चला गया। मगरमच्छ के आबादी के बेहद करीब पहुंचने की सूचना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। मगरमच्छ के गांव की ओर आने से लोगों को बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी मोतीपुर केके सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। टीम मगरमच्छ की गतिविधियों पर नजर रख रही है।