Bahraich News: 31 अगस्त से बहराइच-नेपालगंज रोड के बीच दौड़ेंगी ट्रेनें

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बहराइच-नेपालगंज रोड रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य करीब 10 माह पहले पूरा हो गया था। इसके बाद कई चरणों में रेलवे अधिकारियों ने निरीक्षण और जांच की, लेकिन विभिन्न औपचारिकताओं के चलते यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका था। ट्रेनें नहीं चलने से बहराइच, नानपारा, मटेरा, रिसिया, बाबागंज और नेपालगंज रोड क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब संचालन शुरू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।रेलखंड पर आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण के कार्य के बाद बहराइच से नेपाल सीमा तक रेल संपर्क मजबूत होगा। इस रेलखंड पर नेपालगंज रोड, बाबागंज, नानपारा, मटेरा, रिसिया और बहराइच प्रमुख स्टेशन हैं। ब्रॉडगेज रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों के साथ व्यापार और आवागमन को भी गति मिलने की उम्मीद है। नेपाल सीमा से जुड़े कारोबारियों और यात्रियों के लिए भी रेल संपर्क महत्वपूर्ण साबित होगा। सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने इसे जिले के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का बड़ा लाभ बताया है। लोगों को अब 31 अगस्त को ट्रेनों के संचालन शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है।वाराणसी तक सीधी ट्रेन का प्रस्तावजारी विवरण के अनुसार नेपालगंज रोड से वाराणसी तक इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है। इनमें नेपालगंज रोड-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा नेपालगंज रोड और गोंडा के बीच मेमू/पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। एक अन्य ट्रेन के माध्यम से भी वाराणसी सिटी से नेपालगंज रोड को जोड़ने का प्रस्ताव है।