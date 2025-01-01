फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Train travel is five times cheaper than bus travel.

Bahraich News: बस से पांच गुना सस्ता है ट्रेन का सफर

Wed, 02 Sep 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Train travel is five times cheaper than bus travel.
रुपईडीहा रेलवे स्टेशन पर पहुंची डेमो ट्रेन के कर्मचारियों का स्वागत करते व्यापारी व अन्य लोग। 
रुपईडीहा। नेपालगंज रोड से नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू होने के साथ भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से बहराइच तक सफर अब यात्रियों के लिए पांच गुना से अधिक सस्ता हो गया है। रुपईडीहा से बहराइच तक निजी बस से सफर करने में करीब 80 रुपये खर्च होते हैं, जबकि ट्रेन से यही दूरी महज 15 रुपये में तय की जा सकेगी। यानी ट्रेन का किराया बस के मुकाबले पांच गुना सस्ता है। किराये के इस बड़े अंतर से सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन


यात्रियों का कहना है कि कम किराये में रेल सेवा मिलने से अब बहराइच आने-जाने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। रोजमर्रा के काम, खरीदारी, नौकरी, पढ़ाई और अन्य जरूरतों से बहराइच आने वाले लोगों के लिए यह सेवा खास तौर पर राहत देने वाली है। रुपईडीहा निवासी सभासद रतन अग्रवाल ने बताया कि जितने पैसे में एक व्यक्ति निजी बस से बहराइच पहुंचता है, लगभग उसी राशि में पांच लोग ट्रेन से सफर कर सकते हैं।
विज्ञापन

पहले दिन ही 13 हजार रुपये की सामूहिक बचत
पहले दिन ट्रेन से बहराइच की ओर यात्रा करने वाले 201 यात्रियों के किराये की तुलना करें तो रेल सेवा का आर्थिक लाभ साफ दिखाई देता है। यदि सभी 201 यात्री निजी बस से बहराइच जाते तो 80 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से कुल 16,080 रुपये खर्च होते। वहीं 15 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से ट्रेन का कुल किराया केवल 3,015 रुपये रहा। इस तरह केवल पहले दिन इन 201 यात्रियों ने निजी बस के मुकाबले सामूहिक रूप से 13,065 रुपये की बचत की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रुपईडीहा से बहराइच तक किराये में अंतर

यात्रा का माध्यम
किराया
निजी बस
80 रुपये
रोडवेज बस 87 रुपये
ट्रेन 15 रुपये
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed