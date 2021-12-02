Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 13 Sep 2026 12:09 AM IST
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1- जन आरोग्य मेला
सुबह 10:00 बजे। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
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2- परिवार परामर्श शिविर
सुबह 10:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
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3- क्रिकेट मैच
सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।
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4- विशेष पूजा
शाम 05:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
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सुबह 10:00 बजे। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
2- परिवार परामर्श शिविर
सुबह 10:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
3- क्रिकेट मैच
सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।
4- विशेष पूजा
शाम 05:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।