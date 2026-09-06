Bahraich News: आज के कार्यक्रम

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-सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।

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2- क्रिकेट

-सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का अभ्यास मैच खेला जाएगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।

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3- परामर्श शिविर

-सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।

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4- विशेष पूजा व शृंगार

-शाम 05:00 बजे। सिद्धनाथ मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार किया जाएगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

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5- शिव महापुराण कथा

-शाम 05:00 बजे। जरवलरोड स्थित शिव मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक संजय गुप्ता ने दी।



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1- जन आरोग्य मेला