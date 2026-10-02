Bahraich News: सम्पूर्ण समाधान दिवस आज, सुनी जाएंगी समस्याएं

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बहराइच। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा। पयागपुर तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोगों की शिकायतें सुनीं जाएंगी। वहीं कैसरगंज तहसील में अपर जिलाधिकारी फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जिले की बाकी तहसीलों में संबंधित उप जिलाधिकारी समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान लोग राजस्व, पुलिस, विकास समेत अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।