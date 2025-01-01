Bahraich News: तीन शावकों के साथ सड़क पर पहुंची बाघिन, पांच मिनट थमा रहा ट्रैफिक

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघिन कभी सड़क के एक ओर तो कभी दूसरी ओर घूमती रही। करीब पांच मिनट तक वन्यजीवों की मौजूदगी के कारण वाहनों की आवाजाही रुकी रही। राहगीर अपनी गाड़ियों में बैठे रहे और उनकी गतिविधियों को देखते रहे। अशफाक, मनीष, शोएब और मतीन समेत अन्य राहगीरों ने यह जानकारी दी। बाघिन शावकों को लेकर जंगल की ओर चली गई, जिसके बाद आवाजाही सामान्य हुई। विज्ञापन

डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने इसे क्षेत्र में वन्यजीवों की सक्रियता का संकेत बताया। उन्होंने वन क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों से अपील की है। वन्यजीव दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उनके करीब जाने, शोर करने या रास्ता रोककर परेशान करने से बचें। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघिन कभी सड़क के एक ओर तो कभी दूसरी ओर घूमती रही। करीब पांच मिनट तक वन्यजीवों की मौजूदगी के कारण वाहनों की आवाजाही रुकी रही। राहगीर अपनी गाड़ियों में बैठे रहे और उनकी गतिविधियों को देखते रहे। अशफाक, मनीष, शोएब और मतीन समेत अन्य राहगीरों ने यह जानकारी दी। बाघिन शावकों को लेकर जंगल की ओर चली गई, जिसके बाद आवाजाही सामान्य हुई।डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने इसे क्षेत्र में वन्यजीवों की सक्रियता का संकेत बताया। उन्होंने वन क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों से अपील की है। वन्यजीव दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उनके करीब जाने, शोर करने या रास्ता रोककर परेशान करने से बचें।

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बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में बुधवार देर रात एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। मोतीपुर-बिछिया मार्ग पर गिरिजापुरी पेट्रोल पंप के पास एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ सड़क पर पहुंच गई। इस दौरान सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई। बाघिन और शावकों को सड़क पर देखकर राहगीरों ने अपने वाहन रोक दिए। लोगों ने सुरक्षित दूरी से इस दुर्लभ नजारे का वीडियो भी बनाया।