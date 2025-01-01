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गुड़गांव निवासी रमेश, धर्मवीर गुप्ता, दिलीप यादव और अनिल मनचंदा का दल पिछले दो दिनों से कतर्नियाघाट में ठहरा हुआ था। इससे पहले पर्यटक दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर चुके थे।रविवार को सफारी के दौरान अचानक उनकी नजर सड़क किनारे टहलते बाघ पर पड़ी। पर्यटक कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करते, इससे पहले ही वह जंगल में चला गया। बाघ की तस्वीर न ले पाने का मलाल जरूर रहा, लेकिन उसे करीब से देखना उनके लिए यादगार अनुभव बन गया।पर्यटकों ने कतर्नियाघाट के घने जंगल, समृद्ध जैव विविधता और वन प्रबंधन की सराहना की। वनक्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने कहा कि पर्यटकों को आए दिन दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार होना पर्यटन की दृष्टि से सुखद संकेत है।