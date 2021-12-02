Bahraich News: रुपईडीहा में तीन ट्रांसफार्मर खराब, लोग परेशान

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नामित सभासद रतन अग्रवाल ने बताया कि नगर क्षेत्र में तीन ट्रांसफार्मर लंबे समय से खराब हैं। इनमें एक धर्मशाला के पास, दूसरा हनुमान सरोवर के निकट और तीसरा केवलपुर मोड़ के पास लगा है। इन ट्रांसफार्मरों के खराब होने से प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बनाए रखने के लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी खराब हो गए तो विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है।उपभोक्ताओं का आरोप है कि संबंधित अवर अभियंता अजय कुमार का मोबाइल नंबर अक्सर स्विच ऑफ मिलता है और फोन करने पर भी संपर्क नहीं हो पाता। एसडीओ नानपारा और अधिशासी अभियंता नितिन कुमार से भी विद्युत आपूर्ति की स्थिति जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भीमसेन मिश्रा, सभासद राजकुमार गुप्ता, पार्वती देवी, काली प्रसाद गुप्ता, रजा इमाम रिजवी, मनोज प्रजापति, नरेंद्र मद्धेशिया, देशराज वर्मा और ध्रुवराज वर्मा समेत अन्य लोगों ने विद्युत व्यवस्था पर नाराजगी जताई।