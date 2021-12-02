Bahraich News: एक ही रात पांच घरों से 26 लाख की चोरी

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गांव निवासी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह शुक्रवार रात परिवार के लोग खाना खाने के बाद सो गए थे। कुछ लोग घर के आंगन तो कुछ लोग बरामदे में सो रहे थे चोर घर के पीछे की दीवार फांदकर घुसे। यहां से करीब 95 हजार रुपये की नकदी और जेवरात समेत चोर लगभग ढाई लाख का सामान समेट ले गए।वहीं गांव निवासी राम पूजन के घर से चाेर आठ लाख के पुश्तैनी जेवरात और विक्रम के घर से लगभग साढ़े नौ लाख रुपये के सामान पर हाथ साफ कर गए। वहीं गांव की शांति देवी के घर से चोर पांच लाख रुपये के जेवर और कीमती सामान समेट ले गए। दिनेश कुमार के घर से नकदी और अन्य संपत्ति समेत लगभग 1.5 लाख की चोरी की।शनिवार सुबह ग्रामीणों ने घरों में सामान बिखरा देखा तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई, इस पर परेशान ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक गुरुसेन सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई, आसपास के लोगों से जानकारी ली गई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।