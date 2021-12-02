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हरदी क्षेत्र के राजी चौराहा निवासी दयाराम जायसवाल वाशिंग पाउडर, नमकीन और मसालों का कारोबार करते हैं। मंगलवार को उनकी भतीजी का वैवाहिक कार्यक्रम बहराइच शहर के एक रिसॉर्ट में था। उसमें शामिल होने के लिए दयाराम अपने बेटे सौरभ और अन्य परिजनों के साथ गए थे।घर सूना होने का फायदा उठाकर चोर छत के रास्ते अंदर घुसे और कमरों में रखी अलमारियां खंगाल डालीं। चोर पांच लाख रुपये नकद, करीब एक किलोग्राम चांदी, सोने की तीन अंगूठियां, एक हार और अन्य कीमती सामान ले गए।रात करीब दो बजे दयाराम परिवार के साथ घर पहुंचे तो कमरों में सामान बिखरा देखकर चोरी की जानकारी हुई। बुधवार सुबह उन्होंने हरदी थाने में तहरीर दी। पीड़ित के मुताबिक, चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपये है।सीओ महसी पवन कुमार त्यागी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।