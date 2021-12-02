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मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने गोल करने के लिए प्रयास किए। स्टेडियम की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल दिखाते हुए तीन गोल किए, जबकि जिला हॉकी एसोसिएशन की टीम एक ही गोल कर सकी।मैच का आयोजन हॉकी कोच मोहम्मद आरिफ के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। ओंकार ने रेफरी की भूमिका निभाई और खेल नियमों के अनुसार मैच संपन्न कराया।इस मौके पर कमलेश, तनु, आलोक, कृष्णा, आयुषी, अकरम, शिवा, संजना और तौसीफ सहित कई खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। अभ्यास मैच का उद्देश्य खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के जरिये बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना रहा।