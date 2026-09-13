Bahraich News: आज भारी वाहनों का बदला रहेगा मार्ग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:41 PM IST
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बहराइच। हरितालिका तीज पर्व को देखते हुए बहराइच और आसपास के जिलों में सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। गोंडा के दुखहरणनाथ और पृथ्वीनाथ मंदिरों तथा बहराइच के पयागपुर स्थित बागेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दोनक्का तिराहा से गोंडा-अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को आसाम रोड, गिलौला और बलरामपुर होकर भेजा जाएगा। कैसरगंज-हुजूरपुर-पयागपुर मार्ग से गोंडा जाने वाले भारी और व्यावसायिक वाहनों को बहराइच, आसाम रोड, गिलौला और बलरामपुर होकर भेजा जाएगा। हुजूरपुर चौराहे से कर्नलगंज और गोंडा जाने वाले वाहनों को बहराइच होते हुए गिलौला-श्रावस्ती मार्ग पर भेजा जाएगा। पयागपुर चौराहे से गोंडा जाने वाले भारी वाहन मोहनीपुर, गिलौला और बलरामपुर होकर जाएंगे। वहीं, लखनऊ और बाराबंकी से आने वाले भारी वाहनों को जरवल तिराहा से कैसरगंज, टिकोरा मोड़, रिसिया मोड़, आसाम रोड और गिलौला होकर भेजा जाएगा। आवश्यक और इमरजेंसी वाहनों को डायवर्जन से छूट रहेगी।
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