Bahraich News: कोचिंग कैंप ने गोंडा स्टेडियम को चार विकेट से हराया

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टॉस जीतकर गोंडा स्टेडियम की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पूरी टीम 90 रन पर ही सिमट गई। तनिष्क श्रीवास्तव ने 35 और हेमंत ने 11 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। कोचिंग कैंप की ओर से कप्तान आकाश गोयल ने तीन विकेट लिए, जबकि कुणाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट हासिल किए। फराज ने दो और अर्थर ने एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोचिंग कैंप की टीम ने चार विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। टीम की ओर से अरहम ने 43 रन और कप्तान आकाश ने 31 रन की उपयोगी पारी खेली। गोंडा की ओर से राहुल, अमन पांडेय और अंश यादव ने एक-एक विकेट लिया। मैच में अंपायर की भूमिका महेश श्रीवास्तव और अकील अहमद ने निभाई, जबकि स्कोरिंग अफ्फान ने की। इस मौके पर वरिष्ठ क्रिकेटर निखिल श्रीवास्तव, जहीन खान, विकास तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।