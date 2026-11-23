Bahraich News: तार जोड़ रहे किशोर की करंट लगने से मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 23 Nov 2026 12:37 AM IST
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पयागपुर। कोट बाजार निवासी वैभव वैश्य (17) की शनिवार शाम करंट लगने से मौत हो गई। वह इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। कांधीकुंइयां गांव में एक ग्रामीण के यहां बिजली की लाइन खींचते समय वह करंट की चपेट में आकर झुलस गए। परिजन गंभीर हालत में सीएचसी पयागपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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