Bahraich News: सुल्तान इलेवन ने केडीसी क्लब को तीन रन से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तान इलेवन ने 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। जीशान ने 42, शाह हैदर ने 36 और रुद्राक्ष ने 31 रन बनाए। केडीसी की ओर से नवीन प्रताप ने चार और शानू ने दो विकेट लिए। अन्य गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला।188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केडीसी क्लब की टीम ने पांच विकेट खोकर 185 रन बनाए। आयुष चित्रांश ने 54 और तुषार शाह ने नाबाद 53 रन की पारी खेली, लेकिन टीम लक्ष्य से तीन रन दूर रह गई। सुल्तान इलेवन की ओर से सुल्तान ने तीन विकेट लिए, जबकि दानिश और प्रदीप को एक-एक विकेट मिला। शानदार प्रदर्शन के लिए सुल्तान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।