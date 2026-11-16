Bahraich News: यातायात माह में 1064 वाहनों का चालान

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सबसे अधिक 759 चालान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के किए गए। इस दौरान यातायात पुलिस ने चौराहों और तिराहों पर वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ स्कूलों में छात्र-छात्राओं को भी यातायात नियमों की जानकारी दी।यातायात पुलिस के अनुसार, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने पर सात, तेज रफ्तार में 106 और तीन सवारी बैठाकर चलने पर 91 चालान किए गए। इसके अलावा गलत पार्किंग के 60, गलत नंबर प्लेट के 27 और बिना बीमा वाहन चलाने के सात चालान किए गए।पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, नशे में वाहन नहीं चलाने की अपील की है।