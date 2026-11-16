Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   1,064 vehicles fined during Traffic Month

Bahraich News: यातायात माह में 1064 वाहनों का चालान

Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
1,064 vehicles fined during Traffic Month
बहराइच। यातायात माह के तहत जिले में नियमों का उल्लंघन करने पर शनिवार को 1064 वाहनों का चालान किया गया। इन पर कुल 14 लाख 44 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन


सबसे अधिक 759 चालान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के किए गए। इस दौरान यातायात पुलिस ने चौराहों और तिराहों पर वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ स्कूलों में छात्र-छात्राओं को भी यातायात नियमों की जानकारी दी।
विज्ञापन


यातायात पुलिस के अनुसार, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने पर सात, तेज रफ्तार में 106 और तीन सवारी बैठाकर चलने पर 91 चालान किए गए। इसके अलावा गलत पार्किंग के 60, गलत नंबर प्लेट के 27 और बिना बीमा वाहन चलाने के सात चालान किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, नशे में वाहन नहीं चलाने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed