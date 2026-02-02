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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Strongmen barged into the house, dragged the woman onto the street and beat her, and snatched money.

Bahraich News: घर में घुसे दबंग, महिला को सड़क पर घसीटकर पीटा, छीने रुपये

Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
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Strongmen barged into the house, dragged the woman onto the street and beat her, and snatched money.
पिटाई से घायल में ऊषा।
मिहींपुरवा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम दबंगों ने घर में घुसकर महिला की पिटाई कर दी। इसके बाद उसे घसीटकर सड़क पर ले गए और वहां भी पीटा। आरोप है कि हमलावर महिला के 20 हजार रुपये और मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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महिला के मुताबिक, गांव निवासी लवकुश ने काफी समय पहले उनके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीटा था। तभी से वह रंजिश मानने लगा था। बुधवार शाम महिला को घर में अकेला पाकर आरोपी अपने साथियों के साथ घुस आया और मारपीट की।
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शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस कर्मियों ने घायल महिला को सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया। सीओ अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
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