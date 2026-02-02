Bahraich News: घर में घुसे दबंग, महिला को सड़क पर घसीटकर पीटा, छीने रुपये

विज्ञापन



महिला के मुताबिक, गांव निवासी लवकुश ने काफी समय पहले उनके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीटा था। तभी से वह रंजिश मानने लगा था। बुधवार शाम महिला को घर में अकेला पाकर आरोपी अपने साथियों के साथ घुस आया और मारपीट की। विज्ञापन

शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस कर्मियों ने घायल महिला को सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया। सीओ अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। महिला के मुताबिक, गांव निवासी लवकुश ने काफी समय पहले उनके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीटा था। तभी से वह रंजिश मानने लगा था। बुधवार शाम महिला को घर में अकेला पाकर आरोपी अपने साथियों के साथ घुस आया और मारपीट की।शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस कर्मियों ने घायल महिला को सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया। सीओ अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

मिहींपुरवा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम दबंगों ने घर में घुसकर महिला की पिटाई कर दी। इसके बाद उसे घसीटकर सड़क पर ले गए और वहां भी पीटा। आरोप है कि हमलावर महिला के 20 हजार रुपये और मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।