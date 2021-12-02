Bahraich News: लापता बालिका के नदी में डूबने की आशंका, चला सर्च अभियान

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लौकाही गांव निवासी साहिबा सोमवार शाम करीब चार बजे साइकिल चलाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक उसके वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। भाई सद्दाम समेत परिवार के अन्य लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव के बाहर श्मशान घाट के पीछे उसकी साइकिल और चप्पल मिलीं। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहसील प्रशासन को भी मामले से अवगत कराया।तहसीलदार महसी विपिन कुमार चौरसिया के निर्देश पर नायब तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। बालिका के नदी में डूबने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों ने सरयू में सर्च अभियान चलाया। नदी में संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखकर बालिका की तलाश की जा रही है। बुधवार देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था।