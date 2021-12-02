Bahraich News: लापता बालिका के नदी में डूबने की आशंका, चला सर्च अभियान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
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बहराइच। हरदी क्षेत्र के लौकाही गांव से सोमवार शाम लापता हुई दस वर्षीय बालिका के सरयू नदी में डूबने की आशंका है। गांव के बाहर श्मशान घाट के पीछे उसकी साइकिल और चप्पल मिलने के बाद एनडीआरएफ ने नदी में तलाश अभियान शुरू किया। बुधवार देर शाम तक बालिका का पता नहीं चल सका था।
लौकाही गांव निवासी साहिबा सोमवार शाम करीब चार बजे साइकिल चलाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक उसके वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। भाई सद्दाम समेत परिवार के अन्य लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव के बाहर श्मशान घाट के पीछे उसकी साइकिल और चप्पल मिलीं। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहसील प्रशासन को भी मामले से अवगत कराया।
तहसीलदार महसी विपिन कुमार चौरसिया के निर्देश पर नायब तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। बालिका के नदी में डूबने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों ने सरयू में सर्च अभियान चलाया। नदी में संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखकर बालिका की तलाश की जा रही है। बुधवार देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था।
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लौकाही गांव निवासी साहिबा सोमवार शाम करीब चार बजे साइकिल चलाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक उसके वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। भाई सद्दाम समेत परिवार के अन्य लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव के बाहर श्मशान घाट के पीछे उसकी साइकिल और चप्पल मिलीं। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहसील प्रशासन को भी मामले से अवगत कराया।
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तहसीलदार महसी विपिन कुमार चौरसिया के निर्देश पर नायब तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। बालिका के नदी में डूबने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों ने सरयू में सर्च अभियान चलाया। नदी में संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखकर बालिका की तलाश की जा रही है। बुधवार देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था।
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