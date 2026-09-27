Bahraich News: नदी-नालों से दूर रहें, बच्चों का रखें विशेष ध्यान
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 27 Sep 2026 01:15 AM IST
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बहराइच। भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एसडीएम मिहींपुरवा मोनालिसा जौहरी ने कहा कि लोग नदी, नाले, तालाब और जलभराव वाले स्थानों के पास न जाएं। अभिभावक बच्चों को ऐसे स्थानों से दूर रखें।
तेज हवा और बिजली चमकने के दौरान पेड़, जर्जर भवन, बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। जलभराव वाले रास्तों पर वाहन न चलाएं। टूटे बिजली के तारों को न छूएं और तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जानकारी दें। अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करें। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।
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तेज हवा और बिजली चमकने के दौरान पेड़, जर्जर भवन, बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। जलभराव वाले रास्तों पर वाहन न चलाएं। टूटे बिजली के तारों को न छूएं और तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जानकारी दें। अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करें। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।
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