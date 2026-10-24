फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Six injured in road accidents

Bahraich News: सड़क हादसों में छह घायल

Sat, 24 Oct 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 24 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Six injured in road accidents
रिसिया/रुपईडीहा। सड़क हादसों में शनिवार को छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया।
विज्ञापन


रिसिया के अलिया बुलबुल निवासी रामप्यारे (50), पत्नी रंभावती (49) और जगन्नाथ (42) शनिवार को मिहींपुरवा से घर लौट रहे थे। मटेरा चौराहे के पास पिकअप की टक्कर से तीनों घायल हो गए। थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि चालक की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। घायलों को रिसिया सीएचसी में भर्ती कराया गया है।


उधर, रुपईडीहा क्षेत्र में शनिवार को गंगापुर नहर के पास बाइक और साइकिल की टक्कर में प्रदीप कुमार सिंह (41), पप्पू (28) और शिवसरन पांडे (49) घायल हो गए। घायलों को सीएचसी चरदा भेजा गया। सीओ चित्रांशु गौतम ने बताया कि बाइक कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed