Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 24 Oct 2026 11:51 PM IST
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1- जन आरोग्य मेला
सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
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2- परामर्श शिविर
सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। नवाबगंज के जूनियर हाईस्कूल प्रांगण में डे-नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक इसारा अहमद ने दी।
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
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4- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
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सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
2- परामर्श शिविर
सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। नवाबगंज के जूनियर हाईस्कूल प्रांगण में डे-नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक इसारा अहमद ने दी।
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
4- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।