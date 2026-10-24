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Bahraich News: कुत्ते के हमले में छह घायल

Sat, 24 Oct 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 24 Oct 2026 11:53 PM IST
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Six injured in dog attack
मटेरा। असवा मोहम्मदपुर के रिखीरामपुरवा में शनिवार को कुत्ते के हमले में दो महिलाओं समेत छह लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल कांति देवी (40), कोइली देवी (60) और सत्यदेव (45) को सीएचसी रिसिया में भर्ती कराया गया। अन्य तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कांति और कोइली खेत में धान काट रही थीं, तभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। बचाने पहुंचे सत्यदेव को भी कुत्ते ने घायल कर दिया। इसके बाद कुत्ते ने पेशकार वर्मा समेत दो अन्य लोगों को भी काट लिया। घटना से ग्रामीणों में दहशत है।
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