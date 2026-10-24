Bahraich News: बनकटी गांव में दिखा अजगर

विज्ञापन

बिछिया। सुजौली रेंज अंतर्गत बनकटी गांव में रमेश के घर में शनिवार को विशालकाय अजगर निकलने से लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गजमित्र सोनू कुमार को दी, जिसके बाद सोनू ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेंजर नीरज श्रीवास्तव के निर्देश पर वन दरोगा अनिल पटेल टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। टीम ने गजमित्र सोनू के सहयोग से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया और संरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया।