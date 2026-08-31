Bahraich News: सरयू में फिर उफान, लाल निशान की ओर बढ़ी नदी, तटवर्ती गांवों में घुसा पानी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:22 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:22 AM IST
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बहराइच। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर एक बार फिर सरयू नदी पर दिखाई देने लगा है। बैराजों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर आ गई है और एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.77 मीटर पहुंच गया है। खतरे का निशान 106.07 मीटर है। नदी का जलस्तर करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने से महसी तहसील के तटवर्ती और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर गहरा गया है। रविवार शाम चार बजे तक गिरिजापुरी समेत विभिन्न बैराजों से 2,74,403 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं बनबसा से भी करीब 1.64 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना ने प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।
सरयू का पानी बढ़ने के साथ महसी तहसील के जोगलापुरवा, छतरपुरवा, रानीबाग, मांझा, लोनियनपुरवा, तुरंतीपुरवा और शुकुलपुरवा समेत निचले इलाकों में खेतों की ओर पानी बढ़ने लगा है। खेतों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों को धान समेत अन्य फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है।
उपजिलाधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं और राजस्व कर्मियों की टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रही हैं। बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तटवर्ती ग्रामीणों को सजग किया गया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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रविवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 134.80 मीटर
135.49 मीटर
1,09,035 क्यूसेक
गिरिजापुरी बैराज 135.50 मीटर
136.78 मीटर
1,46,169 क्यूसेक
सरयू बैराज 131.90 मीटर
133.50 मीटर
19,199 क्यूसेक
- सरयू नदी में वर्तमान में छोड़ा जा रहा पानी : 2,74,403 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.77 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
घूरदेवी महसी में जलस्तर 111.74 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर
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सरयू का पानी बढ़ने के साथ महसी तहसील के जोगलापुरवा, छतरपुरवा, रानीबाग, मांझा, लोनियनपुरवा, तुरंतीपुरवा और शुकुलपुरवा समेत निचले इलाकों में खेतों की ओर पानी बढ़ने लगा है। खेतों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों को धान समेत अन्य फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है।
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उपजिलाधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं और राजस्व कर्मियों की टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रही हैं। बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तटवर्ती ग्रामीणों को सजग किया गया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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रविवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 134.80 मीटर
135.49 मीटर
1,09,035 क्यूसेक
गिरिजापुरी बैराज 135.50 मीटर
136.78 मीटर
1,46,169 क्यूसेक
सरयू बैराज 131.90 मीटर
133.50 मीटर
19,199 क्यूसेक
- सरयू नदी में वर्तमान में छोड़ा जा रहा पानी : 2,74,403 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.77 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
घूरदेवी महसी में जलस्तर 111.74 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर