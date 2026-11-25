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मुख्य अतिथि अनुपमा जायसवाल ने कहा कि जिस तरह एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह हर व्यक्ति को समाज से अज्ञानता और बुराइयों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख राजकिशोर ने कहा कि यह आयोजन वर्ष 2014 से लगातार किया जा रहा है। प्रतिभा संरक्षण सेवा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि बीएचयू में पढ़ाई के दौरान उन्होंने काशी की देव दीपावली देखी थी। उसी से प्रेरित होकर बहराइच में भी इस परंपरा की शुरुआत की गई।कार्यक्रम में प्रदेश सचिव ध्रुव कुमार मिश्र, अमरनाथ मिश्र, संजय सिंह, अनंत राम निषाद, सुरेश श्रीवास्तव, अतुल गौड़, आशीष सिंह, एकता जायसवाल, राकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।महोत्सव के दौरान पंडित शिवबंश शास्त्री की भक्ति प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में कैसरगंज ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह बिसेन, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद, राजकिशोर जी, विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार, विवेक शुक्ला, ध्यान वर्धन, धर्मेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, भूपेंद्र सिंह आदि शामिल हुए।