Bahraich News: फिर लाल निशान के ऊपर पहुंची सरयू, तटवर्ती गांवों में दहशत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महसी तहसील क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में नदी का बढ़ता पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। गोलागंज, कोठार, सिलौटा नई बस्ती, महंतपुरवा, जोधपुरवा, लाेनियनपुरवा, माझादरिबुर्द समेत कई गांवों के निचले हिस्सों में पानी फैलने लगा है। ग्रामीणों को खेतों में खड़ी फसल के साथ ही घरों तक पानी पहुंचने की चिंता सताने लगी है। राजस्व और बाढ़ खंड के कर्मचारी तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।चार दिन तक लगातार जलस्तर घटने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी। खेतों और गांवों के आसपास से पानी कम होने लगा था और लोगों ने सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी थीं। लेकिन अब दोबारा तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। गोलागंज निवासी राम जियावन का कहना है कि यदि बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले घंटों में निचले इलाकों में स्थिति और खराब हो सकती है।खेतों में पानी पहुंचने की चिंतागोलागंज और आसपास के गांवों में ग्रामीण नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। निचले खेतों में पानी पहुंचने से धान समेत अन्य फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। देवतादीन और सुंदरलाल का कहना है कि पिछले दिनों पानी कम होने से उन्हें लगा था कि बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन मंगलवार को फिर नदी लाल निशान पार कर गई। इससे चिंता दोबारा बढ़ गई है। इसके साथ ही आवागमन प्रभावित होने और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था ने भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।बैराजों से छोड़ा जा रहा 2.91 लाख क्यूसेक पानीबाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि तीनों बैराजों से कुल 2,91,078 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभागीय टीमें लगातार जलस्तर पर नजर रख रही हैं।मंगलवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 134.90 मीटर135.49 मीटर1,31,337 क्यूसेकगिरिजापुरी बैराज 135.55 मीटर136.78 मीटर1,50,636 क्यूसेकसरयू बैराज 130.80 मीटर133.50 मीटर9,105 क्यूसेकतीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 2,91,078 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.10 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटरघूरदेवी, महसी में जलस्तर 112.07 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर