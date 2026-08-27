Bahraich News: लाल निशान से 47 सेमी नीचे पहुंची सरयू, बाढ़ का खतरा घटा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:22 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
बहराइच। सरयू नदी का जलस्तर लगातार घटने से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हुआ है। बुधवार को एल्गिन ब्रिज पर शाम चार बजे नदी का जलस्तर 105.60 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 106.07 मीटर से 47 सेंटीमीटर नीचे है। नदी में पानी का डिस्चार्ज भी घटकर 2,10,949 क्यूसेक रह गया। जलस्तर में गिरावट के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि प्रशासन ने प्रभावित गांवों में निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। फिलहाल जलस्तर घटने के साथ कटान भी थम गई है। राजस्व कर्मी प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।
वहीं कटान काे लेकर ग्रामीण सशंकित हैं लोनियनपुरवा निवासी रामसजीवन ने कहा कि पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने और घटने के बीच हम लोग लगातार डर में जी रहे थे। अब पानी खतरे के निशान से नीचे चला गया है तो कुछ राहत मिली है। लेकिन कटान का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सियाराम का कहना है कि जलस्तर कम होने से राहत जरूर है, लेकिन नदी ने खेतों और जमीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। पानी घटने के बाद भी कहीं-कहीं कटान का खतरा बना रहता है। जिन किसानों की जमीन नदी में चली गई है, उनका सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाया जाना चाहिए।
विज्ञापन
बुधवार को जलस्तर की स्थिति
नदी/बैराज जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 134.75 मीटर
135.49 मीटर
84,285 क्यूसेक
गिरजा बैराज 135.15 मीटर
136.78 मीटर
1,23,073 क्यूसेक
सरयू बैराज 130.10 मीटर
133.50 मीटर
3,591 क्यूसेक
- तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 2,10,949 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.60 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
घूरदेवी पर जलस्तर 111.55 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर
विज्ञापन
बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। फिलहाल जलस्तर घटने के साथ कटान भी थम गई है। राजस्व कर्मी प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।
विज्ञापन
वहीं कटान काे लेकर ग्रामीण सशंकित हैं लोनियनपुरवा निवासी रामसजीवन ने कहा कि पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने और घटने के बीच हम लोग लगातार डर में जी रहे थे। अब पानी खतरे के निशान से नीचे चला गया है तो कुछ राहत मिली है। लेकिन कटान का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सियाराम का कहना है कि जलस्तर कम होने से राहत जरूर है, लेकिन नदी ने खेतों और जमीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। पानी घटने के बाद भी कहीं-कहीं कटान का खतरा बना रहता है। जिन किसानों की जमीन नदी में चली गई है, उनका सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाया जाना चाहिए।
विज्ञापन
बुधवार को जलस्तर की स्थिति
नदी/बैराज जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 134.75 मीटर
135.49 मीटर
84,285 क्यूसेक
गिरजा बैराज 135.15 मीटर
136.78 मीटर
1,23,073 क्यूसेक
सरयू बैराज 130.10 मीटर
133.50 मीटर
3,591 क्यूसेक
- तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 2,10,949 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.60 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
घूरदेवी पर जलस्तर 111.55 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर