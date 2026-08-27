Bahraich News: लाल निशान से 47 सेमी नीचे पहुंची सरयू, बाढ़ का खतरा घटा

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बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। फिलहाल जलस्तर घटने के साथ कटान भी थम गई है। राजस्व कर्मी प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।वहीं कटान काे लेकर ग्रामीण सशंकित हैं लोनियनपुरवा निवासी रामसजीवन ने कहा कि पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने और घटने के बीच हम लोग लगातार डर में जी रहे थे। अब पानी खतरे के निशान से नीचे चला गया है तो कुछ राहत मिली है। लेकिन कटान का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सियाराम का कहना है कि जलस्तर कम होने से राहत जरूर है, लेकिन नदी ने खेतों और जमीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। पानी घटने के बाद भी कहीं-कहीं कटान का खतरा बना रहता है। जिन किसानों की जमीन नदी में चली गई है, उनका सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाया जाना चाहिए।बुधवार को जलस्तर की स्थितिनदी/बैराज जलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 134.75 मीटर135.49 मीटर84,285 क्यूसेकगिरजा बैराज 135.15 मीटर136.78 मीटर1,23,073 क्यूसेकसरयू बैराज 130.10 मीटर133.50 मीटर3,591 क्यूसेक- तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 2,10,949 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.60 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटरघूरदेवी पर जलस्तर 111.55 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर