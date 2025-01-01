Bahraich News: बहराइच और हरदोई के धावकों ने मारी बाजी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:00 AM IST
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शिवपुर। मां पार्वती देवी इंटर कॉलेज में आयोजित 37वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के सोमवार को समापन अवसर पर परिणाम घोषित कर दिए गए। प्रतियोगिता में अलग-अलग वर्गों के खिलाड़ियों ने दौड़ और थ्रो इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। शिशु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में हरदोई की निशा प्रथम रहीं। वहीं 200 और 400 मीटर में बहराइच की ऋचा नाग ने पहला स्थान हासिल किया।
बाल वर्ग की 100 मीटर दौड़ में बहराइच के संस्कार वर्मा, 200 मीटर में लखीमपुर के साहिल और 400 मीटर में गोला के प्रताप प्रथम रहे। तरुण वर्ग की 100 मीटर दौड़ में गोला के सतवीर सिंह ने बाजी मारी, जबकि 200 और 400 मीटर में लखीमपुर के गुलाब सिंह प्रथम रहे।
थ्रो इवेंट में गोला फेंक में बहराइच के साहिल, चक्का फेंक में दिवांशु और भाला फेंक में लवकुश ने पहला स्थान प्राप्त किया। शिशु और बाल वर्ग में श्रावस्ती संभाग प्रथम रहा, जबकि किशोर और तरुण वर्ग में सीतापुर संभाग ने पहला स्थान हासिल किया। ऑल चैंपियनशिप सीतापुर संभाग के नाम रही।
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प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों ने चैंपियनशिप प्रदान की। कार्यक्रम में प्रांतीय मंत्री कौशल वर्मा, जिला प्रचारक कौशल मिश्र, प्रांतीय उप मंत्री धनीराम अवस्थी, कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार मिश्रा और प्रबंधक अक्षय प्रताप सिंह मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष घनश्याम सिंह चौहान ने सभी सहयोगियों का आभार जताया।
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बाल वर्ग की 100 मीटर दौड़ में बहराइच के संस्कार वर्मा, 200 मीटर में लखीमपुर के साहिल और 400 मीटर में गोला के प्रताप प्रथम रहे। तरुण वर्ग की 100 मीटर दौड़ में गोला के सतवीर सिंह ने बाजी मारी, जबकि 200 और 400 मीटर में लखीमपुर के गुलाब सिंह प्रथम रहे।
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थ्रो इवेंट में गोला फेंक में बहराइच के साहिल, चक्का फेंक में दिवांशु और भाला फेंक में लवकुश ने पहला स्थान प्राप्त किया। शिशु और बाल वर्ग में श्रावस्ती संभाग प्रथम रहा, जबकि किशोर और तरुण वर्ग में सीतापुर संभाग ने पहला स्थान हासिल किया। ऑल चैंपियनशिप सीतापुर संभाग के नाम रही।
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प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों ने चैंपियनशिप प्रदान की। कार्यक्रम में प्रांतीय मंत्री कौशल वर्मा, जिला प्रचारक कौशल मिश्र, प्रांतीय उप मंत्री धनीराम अवस्थी, कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार मिश्रा और प्रबंधक अक्षय प्रताप सिंह मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष घनश्याम सिंह चौहान ने सभी सहयोगियों का आभार जताया।