Bahraich News: रोडवेज कर्मियों ने किया चक्का जाम, एक घंटे खड़ी रहीं बसें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुबह करीब 11 बजे कुछ डग्गामार वाहन बस अड्डे के सामने खड़े थे। रोडवेज कर्मियों का आरोप है कि चालक बस अड्डे आने वाले यात्रियों को जबरन अपने वाहनों में बैठा रहे थे। रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के शाखा मंत्री फारुक ने इसका विरोध किया तो डग्गामार वाहन चालकों से उनकी नोकझोंक हो गई। इसके बाद यूनियन पदाधिकारियों और रोडवेज चालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बस अड्डे के बाहर संचालित हो रहे अवैध टैक्सी स्टैंड को हटवाने और निजी वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूनियन के महिला शाखा संरक्षक महेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि डग्गामार वाहन चालक आए दिन सवारियों को जबरन अपने वाहनों में बैठाते हैं। विरोध करने पर मारपीट की स्थिति पैदा हो जाती है।सूचना पर स्टेशन प्रभारी शबाना बानो और रोडवेज पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी ने अवैध टैक्सी स्टैंड हटवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। प्रदर्शन में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संतोष सिंह, महिला मोर्चा देवीपाटन क्षेत्र अध्यक्ष शिल्पी शुक्ला, कंचन पांडे आदि मौजूद रहे।