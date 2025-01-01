Bahraich News: सरयू में बाढ़ का फिर बढ़ा खतरा, प्रभारी मंत्री ने किया प्रभावित गांवों का दौरा

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बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने बृहस्पतिवार को जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मिहींपुरवा के गुलरहिया गांव पहुंचे। पानी से घिरे रास्तों पर ट्रैक्टर से पहुंचे प्रभारी मंत्री ने 75 बाढ़ प्रभावित महिला-पुरुषों को राहत किट वितरित की। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने समेत सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने रामपुर रेतिया, संपत पुरवा, खैरी पुरवा एवं बाबा रामपुर गांव का भी निरीक्षण किया।33 गांवों तक पहुंचा था बाढ़ का पानीइस बार बाढ़ का पहला चरण चार दिन तक प्रभावी रहा। जिले के 33 गांव इसकी चपेट में आए थे। मंगलवार रात से जलस्तर में गिरावट शुरू होने के बाद गांवों से पानी खिसकने लगा। अब 18 गांवों के बाहर और संपर्क मार्गों पर पानी भरा है। मिहींपुरवा के जंगल से सटे गुलरहिया, धर्मपुर और रतिया समेत कई गांवों में आवागमन अभी भी चुनौती बना हुआ है। खेतों में जलभराव कायम है।किसानों को मिलेगा फसल का मुआवजाप्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रशासन की राजस्व टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रही हैं। जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाया जाएगा और किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित किसानों से संवाद करते हुए कहा कि जिन किसानों की धान की फसल बाढ़ के पानी में डूबकर प्रभावित हुई है, उनकी फसलों का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।