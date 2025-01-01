Bahraich News: नेपालगंज रोड से नियमित ट्रेन सेवा शुरू, यात्रियों में दिखा उत्साह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रुपईडीहा और आसपास के लोगों के लिए यह केवल ट्रेन सेवा की शुरुआत नहीं, बल्कि लंबे इंतजार के बाद सीमावर्ती क्षेत्र को बड़ी रेल लाइन के नियमित नेटवर्क से जुड़ने का पहला दिन रहा। यात्रियों ने कहा कि कम किराये में रेल सेवा उपलब्ध होने से बहराइच, नानपारा और गोंडा की ओर आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन का संचालन मुख्य लोको पायलट राजीव पांडे, लोको पायलट एसके श्रीवास्तव और सहायक लोको पायलट वंदना कुमार ने किया।लोको पायलटों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागतनियमित रेल सेवा शुरू होने के अवसर पर भाजपा से नामित सभासद रतन अग्रवाल ने लोको पायलटों और यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान राजीव अग्रवाल, गज्जू सोनी, अनूप अग्रवाल और शेर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।नेपालगंज रोड से अब रोज चलेंगी चार ट्रेन सेवाएंनई समय-सारिणी के अनुसार नेपालगंज रोड से वाराणसी और गोंडा के लिए चार अप ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें गाड़ी संख्या 14214 नेपालगंज रोड से वाराणसी के लिए सुबह 4 बजे, गाड़ी संख्या 75110 गोंडा के लिए सुबह 8:20 बजे, गाड़ी संख्या 75112 गोंडा के लिए दोपहर 3:30 बजे और गाड़ी संख्या 15131 वाराणसी सिटी के लिए शाम 4:30 बजे रवाना होगी। वहीं डाउन दिशा में गोंडा और वाराणसी से नेपालगंज रोड आने वाली सेवाओं में गाड़ी संख्या 75109 सुबह 8 बजे, 15132 वाराणसी सिटी से सुबह 11:45 बजे, 75111 गोंडा से दोपहर 3 बजे और 14213 वाराणसी से रात 11 बजे नेपालगंज रोड पहुंचेगी।